高市充分利用安倍“遺產”重塑日美蜜月

中評社香港10月29日電／日經新聞報導，10月28日，日本首相高市早苗與美國總統特朗普舉行首次會談，在構建互信方面取得了一定成效。會談中甚至出現了高市早苗被特朗普稱讚為“最優秀首相”的一幕。高市早苗充分利用了日本前首相安倍晉三與特朗普“蜜月期”的遺產，成功塑造了繼任者的形象。



一系列活動結束後，高市早苗在首相官邸向媒體表示：“通過在廣泛領域進行坦誠討論，我們取得了重大成果。相信日美同盟將提升到更高水準”。



高市早苗自10月21日就任首相以來，為準備與特朗普的會談，每天都進行學習。美國作為日本唯一的同盟國，能否與美國總統建立獨特的友好關係將影響其政權的命運。因此她對首次會談極為謹慎。



“不好意思會談開始晚了。我剛才在總統的房間看棒球”，在東京元赤坂迎賓館舉行的日美首腦會談一開始，高市早苗便以這樣顯示親密關係的話題開場。她與特朗普觀看了美國職業棒球大聯盟（MLB）道奇隊球員大谷翔平參加的世界大賽直播。



體育話題也是安倍晉三在任期間與特朗普交流時的常用切入點。兩人的互動被稱為“高爾夫外交”，安倍曾與特朗普共同打了5次高爾夫。



捐贈250棵櫻花樹



高市早苗宣佈，為配合美國2026年迎來建國250週年，將向華盛頓捐贈250棵櫻花樹。特朗普也回應：“Oh good！”，現場氣氛隨之緩和。



此次陪同高市早苗的翻譯是日本外務省日美地位協定室長高尾直。他曾全程負責安倍晉三與特朗普會談的翻譯工作，受到特朗普信任，甚至被特朗普稱為“Little prime minister（小首相）”。高尾直擅長精準把握髮言人的意圖，其臨場應變的翻譯能力廣受認可。



隨著特朗普再次當選美國總統，高尾直重新回歸專攻日美首腦會談的翻譯工作，他此前也為前首相石破茂服務。在此次高市與特朗普的會談中，高尾直在兩處加入了高市原話中未提及的“with you（一同）”表述，以強化“與特朗普合作的氛圍”。



高市準備的見面禮是安倍晉三生前使用過的高爾夫球桿以及帶有職業球手松山英樹簽名的高爾夫球包，此外還贈送了一套用金澤金箔鍍制的高爾夫球。



她還準備了一頂印有“JAPAN IS BACK（日本歸來）”的黑帽子。這一設計模倣了特朗普常戴的、印有其競選口號“Make America Great Again（讓美國再次偉大）”的紅帽子。過去，安倍晉三也曾向特朗普贈送過印有“MAKE ALLIANCE EVEN GREATER（讓同盟更偉大）”的帽子。



登上美國核動力航空母艦“喬治·華盛頓”號的行程安排也參考了2019年5月特朗普以國賓身份訪日時的行程。當時，安倍晉三與特朗普一同登上了日本護衛艦“加賀”號。



特朗普對高市給予了最大限度的讚揚。他在航母上發表演講時表示：“這位女士是勝利者。我們已成為非常親近的朋友”。



會談伊始，特朗普表示曾聽安倍說起過高市，並稱讚她“可能會成為日本歷史上最優秀的首相之一”，同時表示“我想告訴你，無論你有任何問題、疑問、訴求，或是需要我為支援日本做些什麼，我會隨時回應”。



午餐會上，特朗普主動說：“請叫我唐納德”，並以“早苗（Sanae）”稱呼高市。以前安倍和特朗普也以名字相稱。



高市有意效倣安倍，力求與特朗普重塑“蜜月”關係。自1月特朗普再次就任美國總統以來，他對盟友日本也施加了高關稅，並對亞洲共同防衛缺乏關注。日本政府考慮到嚴峻的安全保障環境，希望加強日美同盟關係。



高市多次引用安倍曾使用的“世界中央舞台綻放的日本外交”這一表述。將2016年安倍提出、後來被特朗普政府接受的“自由開放的印度太平洋”視為高市外交的關鍵詞。



高市將推薦特朗普角逐諾貝爾和平獎



一味抬高特朗普的做法也令人擔憂。美國政府方面發佈的消息稱，高市已表示將推薦特朗普角逐諾貝爾和平獎。特朗普一直表現出強烈的獲獎意願。



會談中，高市提到了特朗普為推動泰國與柬埔寨結束爭端所付出的努力，還提到特朗普促成了以色列與哈馬斯組織達成停火協議，並稱讚這是“前所未有的歷史性功績”。



特朗普將“以實力求和平”視為外交方針，一直在推動烏克蘭及巴勒斯坦加沙走廊達成停火協議。其輕視國際秩序、獨斷專行的行事態度也十分明顯。



圍繞俄羅斯與烏克蘭的停火協議，特朗普有時會表現出對俄羅斯妥協的態度。由於日本在外交上一貫主張法治及民主主義等價值觀的重要性，如果日本過度迎合美國，可能會面臨被質疑與外交立場相矛盾的風險。