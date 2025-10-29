韓美經貿磋商達成具體協議

中評社香港10月29日電／韓聯社報導，韓國總統辦公室政策室長金容范29日在慶州召開記者會時表示，韓美就關稅談判具體細節達成協定。



金容范表示，在韓對美投資3500億美元項目中，韓方將以現金投資的方式投資2000億美元，1500億美元用於造船合作。每年投資上限為200億美元，在韓國外匯市場可接受的範圍內，並且能最大限度地減少市場受到的影響。以“MASGA”命名的兩國造船合作項目將由韓國企業主導推進，除了投資之外，還包括擔保。



按照協議，美國對韓國汽車徵收的關稅稅率將由25%下調到15%。個別品目關稅中，美方將對醫藥品等給予最惠國待遇，對飛機零部件、仿製藥、美國境內未生產的天然資源實施零關稅。在半導體領域，將適用與台灣相當、不處於不利地位的關稅水準。同時，包括大米和牛肉在內的農業市場未進行額外開放。



金容范表示，投資協議有效期截至2029年1月，但實際資金投入將長期進行。為提高本金回收可能性，雙方設置了多層次安全保障措施。韓美雙方商定，僅推進本息可保障、具有商業合理性的項目，並將相關內容寫入諒解備忘錄。在本金及利息回收前，雙方按5:5比例分配收益，若預計在20年內無法全額收回本金及利息，收益分配比例可作相應調整。