紀欣：設立台灣光復紀念日銘記歷史、共創未來

紀欣 中評社香港10月30日電（作者 紀欣）10月24日，中國大陸全國人大常委會通過設立10月25日為“台灣光復紀念日”的決定。25日，全國政協主席王滬寧在“紀念台灣光復八十周年大會”上表示，兩岸同胞應共同守護家園、實現中華民族偉大復興，並列舉統一後台灣在經濟發展、能源資源保障、基礎設施建設、安全保障、對外交往、民生福祉、精神文化生活等七個方面“會更好”。中央台辦主任宋濤在之後的招待會上表示，設立“台灣光復紀念日”是維護一個中國原則、反對“台獨”分裂和外來干涉的有力行動，也是堅定支持愛國統一力量的具體體現。二人的講話，均引起台灣社會高度關注。



其實，“台灣光復紀念日”的設立，是台灣不少人的夙願以償。猶記得，在2014年2月27日，全國人大常委會通過9月3日為“中國人民抗日戰爭勝利紀念日”、12月13日為“國家公祭日”之後，台灣就有人在不同場合，以不同形式，提議將10月25日列為國家紀念日，以肯定台灣民眾在日據50年間義不臣倭，以各種形式反抗日本殖民者，對抗戰勝利做出重大貢獻。今年9月初，更有數十人正式送交書面提議。



“台灣光復紀念日”的適時設立是一件大事，它不僅鼓舞兩岸全體中國人，特別是台灣民眾，重溫台灣光復的重大歷史意義，更具有法律意義和現實意義。



其一，美國近年來為達“以台制華”目的，重提“台灣地位未定論”，這種依自身需求違反“禁反言原則”的行徑，加上強逼台積電等“護國群山”遠走美國，台灣當局必須提高“國防”預算等無理要求，已導致台灣的“疑美論”大幅升高。依據台灣現行法制，民進黨當局確實不能推翻1945年台灣就重回中國版圖的歷史事實，更不能否認“兩岸同屬一個中國”的法理事實。



其二，陸委會批評大陸設立“台灣光復紀念日”，是企圖加大宣傳“兩岸一中”、“國際一中”的歷史敘事與政治框架，更重申“兩岸關係的本質在於體制之爭”、“中共統一後發展前景對台灣人民毫無吸引力”。其實，中國的主權與領土從未分裂，而制度不同改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。何況，台灣人民為避免台海兵凶戰危、鎮日擔心美國會“棄台”，更希望台灣能長治久安，沒有任何理由反對兩岸坐下來談，談出合理的“兩制”台灣方案，在統一後繼續維持現行社會制度和生活方式。民進黨當局若頑固抵擋、嚇阻這種民意的發展，絕非台灣人民之福，也不利於其繼續執政。



其三，台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。“台灣光復紀念日”的設立，以及其後每年的紀念活動，必能喚起兩岸中國人的共同記憶，激勵台灣民眾銘記歷史，繼承愛國主義傳統，在實現國家統一、促進中華民族復興的大業上，扮演重要角色、發揮積極作用。



（作者紀欣，《觀察》雜誌發行人）