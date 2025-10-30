快評：“和平統一”與鄭麗文的“兩大原則”

中評社快評／中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤29日在天津出席活動時指出，“我們盡最大努力爭取和平統一的誠意從未改變，步伐從未停止。”同一天，國民黨主席當選人鄭麗文在南投表示，未來國民黨會在“兩大原則”下發展兩岸關係，一是一切以和平為出發點；二是必須尊重台灣2300萬人的意願。



10月23日發布的中共二十屆四中全會公報中強調“推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業”，沒有提“和平統一”。大陸對台大政方針是否有所改變？宋濤昨天給了答案，大陸對台大政方針是一貫的、明確的。國台辦發言人彭慶恩29日在國台辦新聞發布會上答問時也表示，“和平統一、一國兩制”是解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式。



“和平統一”，統一是目標，和平是方式、手段，是達成統一的最佳途徑。鄭麗文提出國民黨“兩大原則”是和平、尊重台灣意願，在當下的台灣有此主張已屬難能可貴，它與民進黨當局所主張的“台灣未來由台灣2300萬人民決定”本質不同。



和平是兩岸共同追求的，大陸也一直重視台灣民意。有關統一問題，正確的提法應是“尊重包括台灣人民在內的14億中國人民的意願。”統一大勢不可逆，台灣多數民意期盼兩岸和平發展。國民黨應負起責任，在方向、理念、認知等方面修正過去的錯誤，加強政治引領作用。



鄭麗文即將在11月1日上任，國民黨再出發，相信在兩岸關係上會有一番新作為。