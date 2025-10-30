華府觀察：習特會前華府流傳特朗普處下風論

華府流行論調：特朗普在美中博弈中居於下風。

中評社華盛頓10月29日電（記者 余東暉）中國外交部29日下午確認，中國國家主席習近平30日將與美國總統特朗普在韓國釜山會晤。在這場舉世矚目的峰會舉行之前，華盛頓正流行一股論調：特朗普在與中方較量中已處於下風，不管峰會結果如何，中國都不會改變其路線和戰略。美國會民主黨人甚至在峰會前夕推出報告，斷言特朗普“輸掉了”其自導自演的對華貿易戰。



《華盛頓郵報》29日發表專欄文章“特習會之際，中方占據上風”，指出特朗普製造的混亂局面給了中國一個機會，使其能夠向尋求穩定的全球夥伴推銷自己。



華郵專欄作家塔魯爾（Ishaan Tharoor）表示，目前尚不清楚特朗普在這場對峙中是否占據優勢。表面上，雙方要達成的協議只不過是恢復了特朗普1月份再執政以來的現狀，反而印​​證了中國對特朗普政府脅迫手段採取的強硬態度是正確的。中國對稀土礦開採和加工的壟斷地位不會輕易動搖，北京也不會停止利用其在該領域的支配地位來制衡美國。



塔魯爾認為，中方更加自信還有其它原因。特朗普發起的貿易戰動搖了美國的傳統盟友，並導致華盛頓與一些新興的南方國家（包括巴西和印度）之間出現裂痕。歐洲各國和加拿大都在思考如何更好地保護自身免受特朗普過度擴張和反復無常的影響，這很可能意味著要與中國達成新的妥協。特朗普不與眾多盟友協調政策，這使得北京得以在面對美國這個破壞性霸凌者時，將自己塑造成全球政治中負責任的行動者。