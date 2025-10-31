中評鏡頭：韓企APEC峰會集中展示科技實力

慶州博覽園區內設置的 K-Tech Showcase 充氣穹頂展館（中評社 崔銀珍攝） 中評社慶州10月31日電（記者 崔銀珍）作為韓國慶州APEC峰會周的官方配套活動之一，由大韓商工會議所與韓國電子信息通信產業振興會（KEA）聯合主辦的K-Tech Showcase（韓國科技創新展示）在慶州APEC經濟展區正式開放，展區採用1650㎡（約500坪）規模的穹頂式結構，將持續至本月31日。展會匯聚三星、LG、SK、現代汽車等韓國主要企業，以及美國Meta等國際科技公司，並設有面向中小企業的獨立展示空間，集中呈現韓國科技創新生態的全貌。



本次展覽重點聚焦人工智能（AI）、顯示技術、未來出行及能源生態等核心領域。三星電子在現場全球首次公開“三折叠手機（Tri-fold）”，該機展開後約為10英寸顯示尺寸，近似平板，折叠時則恢復為直板式手機形態。儘管三星尚未公布詳細規格，但折痕幾乎不可察覺，業內指出其採用“屏幕分區電池”結構，通過在三塊面板中分別嵌入電池，大幅延長續航。業界預計三星最快或將於下月啟動該機型的商業上市。三星展區還以“藝術與科技融合”展示新一代沉浸式顯示體驗。



LG電子展示了全球首創透明OLED電視“LG SIGNATURE OLED T”，並以28台77英寸機型打造可360度觀賞的沉浸式藝術裝置。透明OLED在“顯隱轉換”效果中呈現星空、海洋與彩繪玻璃等場景，展現高端美學與顯示技術結合的表現力。



SK集團則發布結合AI數據中心、半導體與通信基礎設施的“AI全棧生態”方案，其重點展品為計劃於今年底啟動量產的SK海力士下一代高帶寬存儲器（HBM4），被視為引領全球AI芯片產業的重要組件。



現代汽車集團以“Progress for Humanity（人類進步）”為主題，提出可持續出行與能源效率並行的未來移動出行路線。在PBV（定制化專用車輛）專區中，展示起亞首款PBV車型PV5及“Easy Swap”模塊化更換技術動態模型，直觀看到車輛功能模塊在數秒內完成切換；同時展出氫能生態系統沙盤，模擬由可再生能源供電進行水電解制氫，再實現儲存、運輸直至用於出行的完整循環。



大韓商工會議所相關負責人表示，通過K-Tech Showcase，韓國企業將向國際社會清晰展示其對未來技術發展與可持續增長的願景，並有望進一步推動亞太地區產業協作與經濟網絡深化。



（後方支援記者：郭至君）

