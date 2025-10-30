美聯儲再降息　鮑威爾稱12月降息非板上釘釘

中評社香港10月30日電／美國聯邦儲備委員會29日宣佈，將聯邦基金利率目標區間再次下調25個基點到3.75%至4.00%之間。美聯儲主席鮑威爾當天表示，美聯儲12月貨幣政策會議進一步降息並非板上釘釘。



新華社報導，美聯儲委員會當天結束為期兩天的貨幣政策會議。其決策機構聯邦公開市場委員會在會後發表聲明說，現有指標顯示，美國經濟活動一直以溫和的速度擴張，今年就業增長放緩，失業率略有上升，通脹率自年初以來有所上升，目前仍處於較高水平。鋻於風險平衡變化，決定將聯邦基金利率目標區間下調25個基點。



聲明說，聯邦公開市場委員會在考慮對聯邦基金利率目標區間作進一步調整時，將仔細評估最新數據、不斷變化的經濟前景以及風險平衡。如果出現可能阻礙目標實現的風險，將隨時酌情調整貨幣政策立場。



這是美聯儲繼9月17日降息25個基點後再次降息，也是自2024年9月以來第五次降息。聯邦公開市場委員會12名委員中10人投票贊成降息25個基點，斯蒂芬·米蘭傾向於降息50個基點，傑弗裡·施密德傾向於維持不變。



鮑威爾在貨幣政策會議結束後舉行的記者會上說，“聯邦政府‘停擺’將持續對經濟活動構成壓力”。不過，“停擺”結束後這些影響“將會逆轉”。



政府“停擺”導致多項官方經濟數據發佈推遲，而“停擺”前發佈的數據顯示美國經濟活動增長勢頭可能比預期更為強勁。鮑威爾因此表示，美聯儲12月貨幣政策會議進一步降息並非板上釘釘，情況“遠非如此”。



美聯儲近期一直在穩定物價和實現充分就業兩大目標之間左右為難。降息過快、過早可能加速通脹；維持限制性利率過久，則可能進一步削弱就業市場。鮑威爾在記者會上強調，在平衡這兩大目標的過程中，美聯儲政策制定沒有絕對安全的路徑。



分析人士認為，儘管美國通脹率仍遠高於美聯儲2%的目標，但就業問題已成為美聯儲關注的焦點。摩根士丹利公司預測美聯儲將持續降息至2026年1月，並在2026年4月和7月再降息兩次，最終將聯邦基金利率目標區間降至3.00%至3.25%區間。富蘭克林鄧普頓投資公司預計，通脹擔憂將導致美聯儲的降息幅度低於預期，本輪政策利率的最終目標區間可能高於3.5%。