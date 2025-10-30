李強：十五五時期經濟社會發展的指導方針

10月24日，中共中央政治局常委、國務院總理李強在北京主持召開國務院“十五五”規劃《綱要草案》編制工作領導小組會議並作講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月30日電／李強同志在《人民日報》發表署名文章：＂十五五＂時期經濟社會發展的指導方針，以下為文章內容：



黨的二十屆四中全會通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（以下簡稱《建議》），明確提出了“十五五”時期經濟社會發展指導方針，為做好未來五年經濟社會發展工作指明了前進方向、提供了科學指引。我們要準確領會把握、全面貫徹落實，制定和實施好“十五五”規劃，奮力開創中國式現代化建設新局面。



一、準確把握“十五五”時期我國發展所處的歷史方位



《建議》指出，“十五五”時期在基本實現社會主義現代化進程中具有承前啟後的重要地位，是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。我們要以寬廣的視野和戰略的眼光，統籌國內國際兩個大局，準確把握“十五五”時期我國發展所處的歷史方位。



要把“十五五”發展放在中國式現代化的歷史進程中來把握。實現社會主義現代化是一個階梯式遞進、不斷發展進步的歷史過程。新中國成立以來，圍繞現代化建設戰略部署，我國接續制定和實施了一個個五年規劃（計劃），有力引導和推動了經濟社會發展。特別是黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民，完成全面建成小康社會歷史任務，實現了第一個百年奮鬥目標，成功推進和拓展了中國式現代化。黨的十九大、二十大就全面建成社會主義現代化強國作出“兩步走”戰略安排，其中，到2035年基本實現社會主義現代化要在全面建成小康社會基礎上，通過實施“十四五”至“十六五”三個五年規劃來完成。“十五五”作為承前啟後的五年，在工作上要做到夯實基礎、全面發力。夯實基礎，就是要不懈努力、接續奮鬥，為基本實現社會主義現代化奠定更加堅實的基礎。“十四五”時期，我國有效應對世紀疫情嚴重衝擊和一系列重大風險挑戰，經濟社會發展取得新的重大成就，第二個百年奮鬥目標新征程實現良好開局。“十五五”時期要更加關注對發展和安全具有基礎性影響的事，鞏固拓展優勢、破除瓶頸制約、補強短板弱項，使發展根基更穩、韌性更強。全面發力，就是要錨定目標，圍繞“五位一體”總體布局、“四個全面”戰略布局，聚焦經濟社會發展各領域協同發力，實現系統性突破、整體性提升。推動高質量發展取得顯著成效，推動事關中國式現代化全局的戰略任務取得重大突破，穩步向中等發達國家邁進。

