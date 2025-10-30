蔡奇出席整治形式主義為基層減負機制會

中評社北京10月30日電／據新華社報導，中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制會議10月28日在京召開。中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話。他強調，要認真學習貫徹黨的二十屆四中全會精神和習近平總書記重要指示精神，鍥而不舍貫徹中央八項規定精神，持續深化整治形式主義為基層減負，常態化長效化推進作風建設，為確保“十四五”圓滿收官、“十五五”良好開局提供堅強作風保證。



會議強調，整治形式主義為基層減負是攻堅戰、持久戰，要圍繞當前發展大局來推進工作，奔著問題去、盯著問題改，繼續抓深抓實，務求取得實效。要糾治急功近利、盲目決策問題，各地區各部門謀劃“十五五”工作要從實際出發，防止盲目衝動跟風、指標層層加碼等問題。要糾治統計造假問題，查找深層次原因，增強制度執行剛性。要糾治違規變相開展評比表彰和創建示範活動，清理規範社會組織、企事業單位針對地方開展的評比評獎活動。要糾治基層隱形負擔等問題，用好鄉鎮（街道）履職事項清單，推進“一表通”建設。要糾治“文山會海”、質效不高等問題，弘揚“短實新”文風，扎實做好為基層減負一致性評估。要糾治督查檢查考核、調研考察、橫向交流中的形式主義問題，加大督檢考統籌規範力度，嚴控一般性學習交流、調研考察數量頻次。要健全經常性發現問題、解決問題機制，注重抓好問題整改“下半篇文章”。



會議強調，《整治形式主義為基層減負若干規定》是鐵規矩、硬杠杠，要一以貫之從嚴執行、一抓到底。要進一步壓實工作責任，中央和國家機關發揮好示範帶動作用，各級黨委切實履行主體責任，各級專項工作機制進一步發揮統籌協調作用。要以人民群眾滿意為標尺，加強政策研究評估。要進一步加強宣傳教育引導，發揮正面典型引導作用。



專項工作機制成員單位、有關部門、各省區市和新疆生產建設兵團負責同志參加會議。會議以電視電話會議形式召開。



