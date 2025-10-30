中宣部辦學貫黨的二十屆四中全會精神研討班

中評社北京10月30日電／據新華社報導，10月27日至29日，中宣部在京舉辦省區市黨委宣傳部、講師團學習貫徹黨的二十屆四中全會精神研討班，深入學習領會全會精神，培訓地方宣講骨幹，對學習貫徹全會精神基層宣講工作作出安排。



與會同志認真學習領會習近平總書記在黨的二十屆四中全會上的重要講話精神，學習領會全會精神，學習領會中央宣講團動員會精神，並就做好全會精神研究闡釋、有效開展基層理論宣講工作，進行深入研討交流。大家認為，黨的二十屆四中全會是在即將進入基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期召開的一次十分重要的會議。全會審議通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，系統總結“十四五”時期我國發展取得的重大成就，深入分析“十五五”時期我國發展環境面臨的深刻複雜變化，對未來五年發展作出頂層設計和戰略擘畫，是指導“十五五”時期經濟社會發展的綱領性文件。



大家表示，學習好宣傳好貫徹好黨的二十屆四中全會精神，是當前和今後一個時期全黨全國的一項重大政治任務，也是宣傳思想文化戰線必須擔負起的重大政治責任。要著力增強學習宣傳貫徹全會精神的政治自覺、思想自覺和行動自覺，重點圍繞習近平總書記在全會上的重要講話精神和全會《建議》，原原本本學、全面系統學、深入思考學、聯繫實際學，努力掌握全會精神的豐富內涵和核心要義。要突出針對性實效性要求，精心遴選本地政治素質好、理論水平高、宣講能力強的精幹力量，用好不同領域、不同行業的宣講隊伍，深入開展面向基層的對象化、分眾化、互動化宣講，特別是做好面向青年群體的宣講和互動交流，加大網上宣傳力度，擴大宣講覆蓋面和影響力。要緊密聯繫幹部群眾的思想實際、工作實際，採取通俗易懂、喜聞樂見的方式，深入講好我國經濟社會發展趨勢和光明前景，講好黨中央全面推進社會主義現代化國家建設的戰略擘畫和務實舉措，更好推動廣大黨員、幹部、群眾把思想和行動統一到全會精神上來。



各地黨委宣傳部門有關負責同志、講師團團長、理論處處長，有關高校和理論工作平台的負責同志，基層理論宣講骨幹代表參加了研討班。



