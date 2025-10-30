【
何立峰會見中國證監會國際顧問委員會委員
2025-10-30 10:32:21
中評社北京10月30日電／據人民日報報導，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰29日在釣魚台國賓館會見中國證監會國際顧問委員會委員時表示，中國正全面貫徹落實中共二十屆四中全會精神，進一步深化資本市場改革，堅定不移擴大金融領域高水平對外開放，以金融高質量發展服務中國式現代化，歡迎更多外資金融機構和長期資本來華投資興業。
中國證監會國際顧問委員會委員高度讚賞近年來中國資本市場改革開放取得的成就，看好中國經濟和資本市場發展前景，願繼續深耕中國市場，持續擴大對華投資合作。
