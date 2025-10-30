李書磊出席中國文明鄉風大會並講話

中評社北京10月30日電／據新華社報導，10月29日，中國文明鄉風大會在延安舉行。中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊出席並講話。



與會代表表示，文明鄉風是在鄉村傳承發展的良好道德文化風尚，文明鄉風建設為加強農村精神文明建設賦予了新的內涵。習近平總書記強調，鄉風文明是鄉村振興的緊迫任務，要推動精神文明建設高質量發展，做到農耕文明和城市文明交相輝映。黨的二十屆四中全會把社會文明程度明顯提升納入“十五五”時期經濟社會發展的主要目標。要學習運用“千萬工程”經驗，廣泛弘揚社會主義核心價值觀，培育文明鄉風、良好家風、淳朴民風，煥發鄉村文明新氣象。



與會代表認為，文明鄉風建設是系統工程，對於促進鄉村全面振興、提高全社會文明程度至為重要。要突出思想引領，堅持不懈用黨的創新理論凝心鑄魂；堅持久久為功，持續深化移風易俗；注重以文化人，進一步繁榮和發展鄉村文化；增強責任擔當，形成文明鄉風建設強大合力，努力實現鄉村由表及裡、形神兼備的全面提升。



本次大會以“文明，讓鄉村更美好”為主題，由中央精神文明建設辦公室、農業農村部、中共陝西省委、陝西省人民政府共同主辦。中央和地方有關單位負責同志，專家學者、青年人才、農民群眾、縣鄉村基層黨組織代表等參會。



