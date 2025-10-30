香港發展商出招減庫存　樓花盤最長延一年

發展商出招減庫存 樓花盤最長延一年（大公報） 中評社香港10月30日電／本港樓市自2021年9月達歷史高峰後，便展開長達3年半的跌浪，至今年初喘穩，然而暫時反彈乏力，仍在低位徘徊。此番跌浪的時間與跌幅，雖然未及1997年亞洲金融風暴後的跌浪般長及慘烈，發展商面對供求失衡也遠不如當時的困況，但近年積存不少現樓貨尾，發展商除減價賣樓外，亦調整新樓盤的建築進度，即延長落成的日期，希望以“時間換取空間”，先盡量清減貨尾量，減輕賣樓壓力。



大公報報導，從過去兩三年發展商申請預售樓花同意書的資料顯示，發展商延長樓盤落成時間普遍為3至9個月，部分更超過1年。



自2008年世紀金融海嘯之後，本港樓市出現長逾10年的升市，一手住宅交投暢旺，現樓貨尾量呈低水平，又與新供應取得平衡狀態。直至2020年爆發的新冠疫情長達3年，全球的政經環境顯得波譎雲詭，本港樓市供求逐漸出現變化，現樓貨尾數量在隨後幾年急速攀升，今年首季更達至有紀錄以來的2.8萬夥新高。



身處當下境況，發展商需要扭盡六壬減少樓花及現樓的庫存量。因為單位在落成一刻起，便開始折舊，若長期空置就要作定期保養維修，和繳付差餉等費用，所以發展商近年著手清理積壓的現樓庫存，亦成功讓取得預售同意書的樓花單位大減，去年不足1萬夥，到今年首3季更少於5200夥。



優先賣貨尾 確保收入穩定



同時，多家發展商延後樓花盤的落成時間，過去兩三年就涉最少有10個樓盤，通常延後3至9個月，部分甚至達1年以上。如新地（00016）西貢十四鄉項目第2A期，落成日期由原訂的上月延後1年，而至明年9月。信置（00083）等發展的將軍澳日出康城第13A及13B期，則延後12、13個月而至2027年3月落成。



延後樓花盤落成時間，除免卻不斷新添現樓存貨數量外，發展商也能率先處理手上現樓貨尾，和調整銷售策略來盡量確保每年有較穩定的收入，避免業績出現大上大落的情況。