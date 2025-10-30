《全國“村字號”文體活動情況報告》發布

中評社北京10月30日電／據人民日報報導，10月29日，農業農村部農村社會事業促進司在中國文明鄉風大會上首次發布《全國“村字號”文體活動情況報告》（以下簡稱《報告》）。《報告》顯示，全國“村字號”活動類型多達24種，2024年全國農村累計舉辦各類文體活動超過220萬場。



潤心育德的村講、村閱，強身健體的村超、村跑，以文藝體驗為中心的村慶、村歌、村畫，以休閑體驗為核心的村棋、村釣、村廚，突出鄉土文化展示、農產品展銷的村展、村播……“村字號”根植於鄉村優秀傳統文化，又融合現代要素和創新理念，以農村為陣地，以農民為主體，覆蓋體育賽事、文藝演出、休閑娛樂等多個領域。



《報告》指出，全國各區縣均舉辦過“村字號”活動。西部地區“村字號”場次最多，平均每年舉辦628.6場，增幅也最大，2024年較2021年舉辦場次增加919.4%，東部、中部、東北部地區分別增加502.5%、911.2%、394.1%。



“村字號”，賦能經濟社會發展。據統計，2024年，2200餘場網絡瀏覽量破10萬次的“村字號”帶來經濟效益130.9億元。《報告》指出，“十四五”時期，“村字號”帶來的經濟效益持續增長，實現從短期流量紅利到長效經濟增長的跨越。“十四五”時期，網絡瀏覽量破10萬次的“村字號”累計實現經濟效益436.1億元，其中，2025年“村字號”預計實現經濟效益142.8億元，較2021年增長58倍。



“村字號”，推動文化傳承發展。從貴州村BA現場的侗族大歌，到湖南村廚背後的苗綉工藝，再到江蘇村跑現場的農民版畫……“村字號”讓鄉村優秀傳統文化實現由“靜默存在”到“動態傳承”的巨大轉變。