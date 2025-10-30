跌市變招賣轉租　待價而沽

大埔單幢盤迎林全幢租予中文大學作學生宿舍。（大公報） 中評社香港10月30日電／大公報報導，香港政府向所有物業（除獲豁免物業外）就其被使用徵收一種稅項，這便是所謂的差餉。《差餉條例》訂明，差餉是根據物業的應課差餉租值乘以指定百分率而徵收；物業單位的擁有人及占用人，均有法律責任繳交物業的差餉。凡擁有人或占用人沒有履行責任繳納差餉，估價署署長可採取法律行動向相關人士追討。



政府為免市場傾向囤積新建樓宇以靜候升值時機，空置的新建住宅物業可享有的“免差餉期”，自1974年1月1日起至今，一直維持只3個月（或90日），即新落成的住宅物業在“占用許可證（OP，入夥紙）”、“轉讓同意書（CA）”、“租賃同意書”或“合格證明書（CC）”發出日期起計第90天起必須開始繳交差餉，不管物業實際何時被占用，希望借此增加物業擁有人持有空置物業的機會成本，減低空置住宅物業的數量。



有穩定租金 減低持貨成本



換言之，發展商持有越多現樓貨尾單位，而單位租值越高，以及持有時間越長，每年便要繳交越多的差餉。因此，在過去3、4年樓市跌浪中，發展商加快賣極短樓花期甚或現貨尾單位。同時近年租務市場租金持續反彈，發展商便將新近落成樓盤，全數或部分單位改為收租物業，如最近恒地（00012）將大埔單幢盤迎林，全幢租予中文大學作學生宿舍；香港小輪與市建局亦將深水埗映岸，夥東華三院，全幢出租作青年宿舍。



發展商轉賣為租的策略，是避免在跌市中，以低價甚或蝕本價賣樓之餘，又有穩定租金收入及降低空置單位帶來的成本，更可靜待樓市反彈時，再以高價復售，賺取較高利潤。