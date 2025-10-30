受累地緣風險　全球匯市續波動

中評社香港10月30日電／大公報報導，中國工商銀行（亞洲）東南亞研究中心分析認為，進入第四季度，根據E（Economics）P（Policy）M（Marketing）模型，匯市將繼續受到美聯儲政策節奏、局部地緣風險演變，以及各地政策組合的多重影響，市場短期波動性或持續上升，結構性機會需結合數據與政策信號動態評估。



貨幣政策方面，主要經濟體整體延續寬鬆趨勢。美聯儲9月“預防式減息”25個基點，預期年內仍有兩次減息空間；歐央行9月議息會議維持利率不變，或接近減息尾聲；在高通脹壓力下，預計英央行11月維持利率不變；澳新加墨等央行仍有減息可能；多重因素影響下，尚不能排除日央行10月加息概率；越南央行短期內維持利率穩定。各央行政策立場的分化將持續影響匯率表現，成為市場交易的主線之一。



美元料持續下行



市場層面，美元指數面臨走弱壓力，市場押注歐元、日圓、新加坡元走勢偏強。現貨市場中，日圓、歐元、加元利差交易空間相對較大；巴西、墨西哥、印度仍具正向利差優勢。期貨市場預計美元持續下行，歐元走強，英鎊偏弱，日圓升值預期收窄，新西蘭元小幅走強，印度盧比仍存貶值預期，新加坡元小幅升值。



綜合經濟、貨幣政策、市場三方面的分析，預計四季度美元指數維持在96至100區間偏弱震蕩，歐元偏強震蕩；英鎊震蕩走升，但升幅料不及歐元；日圓偏弱震蕩，需持續關注日本新政府政策落地情況。新加坡經濟前景謹慎樂觀，出口回暖、資產再配置資金流入，支持新加坡元走勢或有窄幅波動。



若美國和印度順利達成關稅協議，有望提振市場樂觀情緒，印度盧比貶值壓力趨緩。越南和澳洲經濟持續增長，金融違規事件擾動越南市場交投情緒，越南盾中性偏穩，澳元偏強震蕩。此外，新西蘭經濟壓力相對較大，新西蘭元兌美元仍面臨一定下行壓力。關稅談判持續背景下，美元兌加元走勢波動，墨西哥比索波動回升，巴西雷亞爾區間震蕩。阿根廷比索由於政治風險上升，仍有貶值風險，存在“失錨”的可能性。