我國首次圍繞幸福河湖評價發布國家標準

中評社北京10月30日電／據新華社報導，記者10月29日從水利部獲悉，由水利部制定的國家標準《幸福河湖評價導則第1部分：流域面積3000km²以下（含）河流》經國家標準化管理委員會批准正式發布，將於2026年5月1日起全面實施。這是我國首次圍繞幸福河湖評價發布的國家標準。



今年6月，中辦、國辦印發《關於全面推進江河保護治理的意見》，提出充分發揮河湖長製作用、全面推進幸福河湖建設等要求。長期以來，我國中小河流因分布零散、區域差異大，在防洪保安、生態修復、文化傳承、民生服務等維度缺乏統一、明確的評價依據。此次發布的標準首次把“幸福”從抽象感受變成可量化、可落地的具體指標，同時明確了河湖幸福指數取值規則、評價結果形成規則、評價報告編制等要求，為各地開展河湖保護治理提供了清晰可依的“幸福標尺”。



記者瞭解到，此次發布的標準精準聚焦流域面積3000平方千米以下的中小河流，此類河流數量占全國河流總數的90%以上，遍布城鄉腹地，既是農田灌溉、城鄉供水的“生命線”，也是居民休閑親水、鄉村生態風貌的“風景線”。



據介紹，水利部後續還將出台聚焦流域面積3000平方千米以上河流和湖泊的幸福河湖評價導則第2、3部分，最終形成覆蓋全國江河湖泊的幸福河湖評價體系，為美麗中國建設與流域高質量發展提供堅實的標準支撐。



