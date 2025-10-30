﻿香港科大延伸主修課程　AI最受歡迎

科大學生陳承琮分享“Major+X”延伸主修課程經驗，左為科大副校長（行政）譚嘉因。（大公報） 中評社香港10月30日電／香港科技大學（科大）在2021／22學年，推出嶄新課程架構“Major＋X”延伸主修課程，以配合智能時代對人才和知識的需要。其中“AI”在加修課程中最受歡迎。



大公報報導，“Major＋X”課程框架包括：人工智能延伸主修“Major＋AI”、數碼媒體及創意藝術延伸主修“Major＋DMCA”及可持續發展延伸主修“Major＋SUST”。新設的可持續發展延伸主修“Major＋SUST”供跨學科學院、人文及社會科學院學生修讀。



港首家高校鼓勵用生成式AI



科大商學院工商管理學士（環球商業管理）五年級生陳承琮分享，面試期間受到科大教授啟發，選修了商學院工商管理學士（環球商業管理）＋AI課程。在“跨領域設計專題研習”中，他和團隊協助一家國際珠寶公司在香港選址，在不同時段人流高峰期拍攝錄像後運用AI分析人流量數據，最終方案獲得采納。他笑言，對AI熟悉程度高之後，發覺其潛能之大，做出以往自己不能做到的事情。



據悉，現時接近六成的科大本科課程容許學生修讀“Major＋X”，自推出以來，至今累計逾1300名學生選修Major＋AI，2024／25學年學生修讀Major＋AI的人數比2021／22學年多近70%。科大副校長（行政）及金融科技專家譚嘉因表示，希望有更多學生參與學習“AI”課程，相關的使用指引亦不斷更新。他強調，學校旨在提供更多機會、資源鼓勵學生學習AI。



科大是全港首家鼓勵採用生成式AI的高校，亦為學校教職員提供全面教學指導教程、指南及一系列與生成式AI相關的在線自學課程。為聚焦跨部門協作及AI倫理實踐與技術落地，科大已於今年10月啟動“大型教學創新資助計劃”，每個獲資助項目可獲得最高撥款港幣80萬元。此外，學校全面展開課程審視，規劃不同領域知識整合，培育學生掌握學科與AI協作的技能。