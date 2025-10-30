香港優化醫療費減免　放寬收入及資產上限

政府優化醫療費用減免機制，包括明年1月1日起放寬收入及資產限額；醫管局同時推出過渡安排，明年1至2月就診人士，可最早於下月3日起申請減免。（大公報） 中評社香港10月30日電／香港政府明年起實施公營醫療收費改革，包括優化醫療費用減免機制，其中放寬收入及資產限額，過去獲部分減免的人士，將獲全額減免，1人家庭入息限額最高放寬至家庭入息中位數的150%，家庭資產限額更由現時的約4萬元放寬至約29萬元。醫院管理局將同時推出過渡安排，明年1至2月的就診人士，可最早於下月3日起申請減免。



大公報報導，醫管局表示由明年起，若申請文件齊全，申請人最快可於當日獲批減免，同時亦通過簡化申請流程、設立專隊等舉措，希望全方位加強對“貧、急、重、危”病人的醫療保障。



政府早前公布，公營醫療收費將於2026年1月1日起改革，醫療費用減免機制亦將同時優化，包括將大幅放寬收入及資產限額，收入限額會由現時家庭住戶每月入息中位數的75%，放寬至家庭住戶每月入息中位數的100%，最高可放寬至1人家庭的家庭住戶每月入息中位數的150%；資產限額則放寬至申請公屋資產限額，即1人家庭最高限額達29.1萬元，同時維持家庭成員中每名長者可獲提升16.8萬元資產上限的安排。



推過渡性安排 提供預先審核



醫院管理局總行政經理（專職醫療）潘綺紅舉例稱，若有1人家庭的家庭總收入為1.5萬元，家庭資產共28萬元，目前因超出收入及資產限額而不獲減免，未來則可在資產限額以內，且收入在家庭住戶每月入息中位數的150%以內，可獲部分減免。



在優化措施下，醫管局修訂家庭定義，例如與父母同住但經濟獨立的人士，申請費用減免時可以1人家庭身份申請，毋須提交家庭資料，從而減少申請所需繳交的文件，加快申請程序。



醫管局同時簡化醫療費用減免程序，包括參考市民在社福和其他政府資助計劃下已確認的經濟審查資格，例如65至74歲“長生津”受惠人在申請醫療費用減免時，只需繳交領取“長生津”的證明，例如銀行月結單等，原本需提交的收入和／或資產證明將會被豁免（詳見表）。



為幫助市民適應，醫管局將推出過渡性安排，病人如已預約於明年1月或2月在公立醫院應診，可於就診前兩個月，即今年11月或12月提交所需證明文件，病人申請將獲預先審核，合資格者可於明年1月1日新公營醫療收費實施後，在覆診前獲發醫療費用減免證明書。潘綺紅表示，明年優化措施實行後，若申請者提交的文件齊全，當日即可獲批減免證明書。



醫管局預計，未來合資格獲減免人士的數目將大幅增加，由目前的30萬人，增至逾140萬人，病人可前往各公立醫院和診所的醫務社會服務部、社署綜合家庭服務中心或其他指定服務單位申請減免繳費。潘綺紅表示，為應對申請量增長，醫管局將於下月起，在七個醫院聯網成立專隊分流申請，並持續提供服務。



在人手方面，潘綺紅表示，會根據過往申請狀況，以及5倍的申請量增長作估算，在人手上作出調整和分配，覆蓋全港40多間公立醫院和醫療機構。



病患憂手續繁復 冀指引清晰



此外，醫管局亦正逐步提升電子系統，讓市民能夠利用“HA Go”遞交文件及申請，預計今年12月中旬起，市民可通過“HA Go”上傳文件證明，以作經濟審查，明年第三季將開通線上申請功能。潘綺紅提醒，市民可利用“HA Go”中的醫療費用減免經濟審查計算程式，提前計算自己是否符合資格。



常年在九龍醫院覆診的劉先生向大公報記者表示，此次收入和資產限額放寬力度很大，計算下估計自己也能獲得部分減免，但擔心提交申請的文件手續繁復，希望屆時能夠提供清晰指引，讓長者更方便申請。