中國（新疆）自由貿易試驗區成立2周年觀察

鳥瞰烏魯木齊國際陸港區中歐班列集結中心。（圖片來源：新華社/受訪者供） 中評社北京10月30日電／據新華社報導，改革試點任務完成率達81.5%，企業總數突破4.4萬家，今年前9個月進出口額達1550億元……



作為西北沿邊地區首個自貿試驗區，成立2周年的中國（新疆）自由貿易試驗區如今成果顯著。烏魯木齊、喀什、霍爾果斯三個片區，以不到全區萬分之一的面積，貢獻了新疆超四成的外貿總值。



中國（新疆）自由貿易試驗區已成為引領新疆高水平開放的“火車頭”和改革創新的“試驗田”，為新疆經濟社會高質量發展注入了新活力。



從通關提速到產業升級，從營商環境優化到開放格局突破，一項項制度創新正在將政策紅利轉化為發展動能。



“物暢其流”激發外貿活力



記者近日在中國（新疆）自由貿易試驗區烏魯木齊、喀什、霍爾果斯三個片區採訪時，瞭解到貿易便利化持續取得突破，帶動各地物流通道建設提質增效。



“以前報關要3個小時，現在1個小時就完成。早上裝貨，下午就能到達哈薩克斯坦阿拉木圖的市場。”霍爾果斯金億國際貿易（集團）有限公司總經理於歡告訴記者，通關時間壓縮助力企業貿易額明顯增長，今年上半年完成貿易額14億美元，遠超去年同期。



於歡的感受正是創新通關監管模式紅利轉化為發展動能的生動體現。



烏魯木齊海關副關長李開益表示，烏魯木齊海關抓住新疆自貿試驗區建設契機，推廣“公路口岸＋屬地直通”模式，實施鐵路智慧監管改革，壓縮通關時間，支持航空口岸發展，實現了新疆西向國際物流大通道通行效能的立體式提升。

