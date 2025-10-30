神舟二十一號載人飛行任務標識是這樣誕生的

神舟二十一號載人飛行任務標識設計者董恬（左）、顧欣（右）（圖片來源：新華社） 中評社北京10月30日電／據中國載人航天微信公眾號消息，10月24日，神舟二十一號船箭組合體轉運至發射區，神舟二十一號載人飛行任務即將拉開序幕。本次載人飛行任務標識由來自四川美術學院的董恬、顧欣兩位設計師共同設計，我們特邀標識設計者們分享任務標識背後蘊含的設計理念和誕生過程。



PART 01 標識設計理念



01 總體設計理念



神舟二十一號載人飛行任務標識整體以航天員頭盔元素作為設計主體，傳遞出中國航天事業事在人為，探索永不止步的理念。



標識設計的主要元素由航天員頭盔、天文儀雙圓環、地球、神舟飛船以及中國空間站組成，整體採用軸對稱構圖，將焦點匯聚於視覺中線，自上而下串聯各核心元素，層級分明，信息傳遞清晰直觀，觀看視線流暢自然。



02 細節設計理念



神舟二十一號載人飛行任務標識的頭盔為球形設計，在頂部鐫刻“2025”，彰顯任務年份。面窗上半部分，神舟二十一號與空間站於星光中成功對接，組合體下方映照祖國大地，寓意家國情懷。環繞頭盔的兩圓環，既似古代天文儀，又象徵宇宙星體，傳遞中國人探索宇宙的永恒追求。標識簡潔而富有深意，融合現代科技與傳統文化，展現中國航天人的勇氣與決心，以及對宇宙無限奧秘的永恒探索精神。

