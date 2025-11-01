APEC經濟展　慶州以文化交流迎賓客

K-Business Square 展館全景（中評社 崔銀珍攝） 中評社慶州11月1日電（記者 崔銀珍）位於慶州博覽大公園內的APEC經濟展區，韓國貿易投資振興公社（KOTRA）聯合慶尚北道與慶州市，於10月20日至11月23日為期五周運營“K-Business Square（韓企商務合作推廣展）”，向全球展示韓國產業實力與投資潛力。



本次經濟展以“過去與現在、邁向韓國引領的未來”為主題，設立多個主題展區，包括：韓國產業發展歷史館、未來尖端產業館（涵蓋二次電池、未來出行、半導體、造船海洋、生物美容、網絡漫畫·影視·IP內容）、55家區域企業聯合展區、K-慶北食品館、“五韓”（韓服·韓食·韓屋·韓文·韓紙）文化體驗空間

展館。戶外舞台也舉辦由傳統國樂團體“民音”以現代手法演繹的韓國傳統音樂與當代舞表演，活動持續至11月1日。APEC峰會期間，參加CEO峰會的企業家與各經濟體領導人與會代表均可優先參觀，展期後將全面對公眾開放。



慶尚北道表示，將把APEC作為“史上最大海外招商窗口”，支持包含地方在內的韓國企業強化與全球企業的經貿合作網絡，推動邁向國際市場。現場亦同步舉辦企業說明會、商務洽談，並在“K-Lounge”專區安排投資簽約與合作備忘錄簽署，以確保參與企業獲得實質成果。



慶北知事李喆雨表示，本次APEC峰會是向各國首腦與全球CEO展示韓國經濟成就與尖端產業的絕佳機會，“將把APEC打造成提升韓國國家品牌與推動企業全球化的最大銷售舞台”。KOTRA方面則強調，未來尖端產業館集中展示韓國在半導體、移動出行、造船海洋等關鍵產業的創新成果，觀眾可通過現場互動體驗瞭解最新技術趨勢。



KOTRA社長姜景成指出，APEC經濟展是向國際外交代表團與全球投資者展示“韓國高端製造強國形象”的最佳時機，並將積極借此前舉辦的“韓–APEC商務夥伴關係”活動成果為契機，深化經濟外交合作。該活動於9月24至25日邀請123家海外買家，創造達3,400萬美元出口成績。據大韓商工會議所與德勤預測，本屆APEC將為韓國創造約7.4萬億韓元經濟效益。



（後方支援記者：郭至君）