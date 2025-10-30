我國開展為期3年的醫養結合促進行動

中評社北京10月30日電／據新華社報導，為進一步擴大醫養結合服務供給，提升服務質效，國家衛生健康委、民政部等5部門10月29日發布通知，決定開展為期3年的醫養結合促進行動。



這份《關於開展醫養結合促進行動的通知》提出，到2027年底，實現醫養結合政策不斷完善，服務體系更加健全，服務供給有效增加，服務能力明顯提升，醫療衛生與養老資源進一步共建共享，更好滿足老年人健康養老服務需求。



通知聚焦完善服務資源布局、加強人才隊伍建設、發展居家和社區服務、拓展服務供給、強化失能失智老年人服務保障、加強質量管理、築牢安全生產防線等7個方面，提出25項具體任務。



通知提出，要依托現有醫療衛生、養老服務網絡，完善醫養結合服務體系。鼓勵基層醫療衛生機構與養老服務設施統籌規劃、毗鄰建設。引導推動醫療資源較豐富地區的部分二級及以下醫療衛生機構轉型為康復醫院、護理院，引導縣區級醫療衛生機構開展醫養結合服務。



針對人才隊伍建設，國家和各地聯動，引導和支持本地高等院校和職業學校開設醫養照護與管理、養老服務管理、智慧健康養老服務與管理等相關專業，醫養結合機構積極支持教師實踐、學生實習。到2027年底，全國累計新增醫養照護與管理專業布點不少於30個。



為強化失能失智老年人服務保障，通知將重點從開展失能老年人健康服務行動、保障經濟困難失能老年人照護需求、鼓勵開展失智老年人特色服務、推動實施長期護理保險制度等方面開展工作。