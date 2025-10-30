央企戰新基金啟航　首期募集510億元

中評社北京10月30日電／據新華社報導，10月29日，中央企業戰略性新興產業發展專項基金正式啟航。



記者在29日舉行的基金發布儀式上獲悉，央企戰新基金由國務院國資委發起，委托中國國新控股有限責任公司設立和管理，基金首期募集510億元。



據瞭解，央企戰新基金將緊密圍繞中央企業發展戰略性新興產業的需求開展投資，包括新一代信息技術、人工智能、新能源、新材料、高端裝備、生物醫藥、量子科技等戰略性新興產業和未來產業相關領域，支持國資央企補齊產業短板弱項、布局前沿創新。



“設立央企戰新基金是支持中央企業戰新產業發展的關鍵一招。”國務院國資委副主任李鎮在儀式上表示，希望基金堅持新定位、新打法、新隊伍、新機制，以賦能新質生產力為主線、以服務央企戰新產業發展為本位，推動資本鏈更好服務產業鏈、創新鏈，助力國有經濟布局優化和結構調整。



2016年初，中國國新被確定為國有資本運營公司試點，2022年12月正式由試點轉入持續深化改革階段。



近年來，這家中央企業以基金投資等為重要抓手開展國有資本運營，逐步形成了以國新基金管理公司為統一管理平台，涵蓋中國國有資本風險投資基金、央企戰新基金等12只基金在內的基金布局。截至今年10月28日，國新基金累計投資項目超320個，金額超1200億元。



