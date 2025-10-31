韓美領導人慶州會晤 金色元素“拉滿”

韓國總統李在明向特朗普贈送金王冠並授予其無窮花大勛章（圖源：APEC官方新聞中心、韓聯社） 中評社香港10月31日電（記者 郭至君）美國總統特朗普29日訪韓，於國立慶州博物館與韓國總統李在明會晤。李在明特意送上新羅王朝金王冠模型，並授予特朗普韓國最高級別勳章無窮花大勳章。《朝鮮日報》稱，鑒於特朗普將白宮裝飾得金碧輝煌的喜好，韓國此次贈送的禮品最終選定為金冠，8月8月韓美首腦會談時，李在明送出的禮物也是一個金色龜船模型。



綜合美媒、韓聯社報導，這件複製品以朝鮮半島古代新羅王國的金王冠為原型，象徵君主和統治階級的神聖權威和絕對統治。金冠原型屬慶州天馬塚出土的新羅時期金冠，由於新羅時期為朝鮮半島帶來長時期的和平，此象徵朝鮮半島和平共處、發展的新時代，也是韓國、美國將共同努力創造的時代。



特朗普也獲頒韓國無窮花大勳章，開創美國總統先河。無窮花大勳章是韓國最高級別的榮譽勳章，意味對特朗普的貢獻表示敬意和謝意，表揚特朗普在美韓關係方面發揮強而有力的領導作用。特朗普反覆表示感謝，並稱：“我現在就想戴上。”



李在明政府為迎接特朗普準備的活動議程中使用了大量的金色和黃色元素，李在明本人也系上了一條金色領帶。會談後的午餐主打“韓式風味和美國精神的碰撞”，菜單上最後一道甜點是金色的柑橘，配有金箔點綴的布朗尼蛋糕和時令水果。



特朗普與李在明的會談持續87分鐘，雙方表示將以造船業為中心擴大經濟合作、加強韓美同盟。

