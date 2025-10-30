金融監管總局推動行業規範使用第四套生命表

中評社北京10月30日電／據新華社報導，記者10月29日從金融監管總局獲悉，為規範人身保險業科學使用《中國人身保險業經驗生命表（2025）》，近日，金融監管總局印發《關於做好<中國人身保險業經驗生命表（2025）>發布使用有關事項的通知》，推動行業規範使用第四套生命表。



生命表是保險產品定價、準備金評估和風險管理的重要基礎工具，基於被保險人歷史保單數據編制而成，提供分業務、分年齡、分性別死亡率，反映保險人群的生存和死亡概率分布規律。1996年，我國第一套生命表發布，之後，為及時反映我國人口結構和死亡率變化趨勢，分別於2005年、2016年、2025年發布第二套、第三套、第四套生命表。



金融監管總局有關司局負責人表示，為推動行業規範使用生命表，更好發揮精算在風險保障與風險計量等方面的關鍵作用，保護消費者合法權益，金融監管總局制定了通知，規範人身保險產品費率厘定對生命表的使用，要求保險公司根據產品的責任特徵，按照審慎性原則確定死亡發生率。



同時，通知還規範了法定責任準備金評估對生命表的使用、分紅保險紅利分配對生命表的使用，要求保險公司切實發揮精算在風險保障與風險計量等方面的關鍵作用，建立健全產品精算管理的內部決策機制，建立可檢視、可計量的回溯機制。



