前三季度新增就業1057萬人

中評社北京10月30日電／據新華社報導，就業是最基本的民生。記者10月29日從人力資源社會保障部召開的2025年三季度新聞發布會上獲悉，前三季度我國就業形勢保持總體穩定，1至9月全國城鎮新增就業1057萬人。9月份城鎮調查失業率5.2%，比上月下降0.1個百分點。



人力資源社會保障部政策研究司司長崔鵬程介紹，就業支持政策持續加力。前三季度，階段性降低失業保險費率政策為企業減少用工成本1384億元，發放穩崗返還資金196億元，支持培訓等促就業支出166億元。延續實施一次性擴崗補助政策，向14萬戶企業發放擴崗補助9億元，惠及60萬高校畢業生等青年群體。



同時，組織實施2025年高校畢業生“三支一扶”計劃，各地共招募“三支一扶”人員4.25萬名，比中央財政支持招募計劃擴招8000餘名，新招募人員已上崗服務。



下一步，穩就業如何發力？



崔鵬程表示，將健全高質量充分就業工作體系，出台針對性支持舉措培育就業增長點，完善高校畢業生、農民工等重點群體就業支持政策，深入實施大規模職業技能提升培訓行動，持續開展就業服務專項活動，全力確保就業局勢穩定。



創業是就業之源。“為更好促進創業帶動就業，我們會同有關部門積極構建‘創業培訓、創業服務、創業孵化、創業活動’四創聯動的支持體系，集聚資金、人才、場地、市場等資源，全力優化創業促進就業的環境，為各類勞動者創業提供全鏈條支撐保障。”人力資源社會保障部就業促進司二級巡視員黃俊梅說。



其中，創新實施穩崗擴崗專項貸款，企業授信額度最高5000萬元，個人授信額度最高1000萬元，落實創業擔保貸款、創業補貼政策，為創業者提供資金支持，對小微企業、個體工商戶以及重點群體創業給予稅收優惠、行政事業性收費減免，為創業者減輕負擔。

