中評花絮：特朗普訪韓吃芝士漢堡 讚韓國美食

在媒體中心IMC大樓正後方，可見特朗普總統下榻的慶州希爾頓酒店。（中評社 崔銀珍攝） 中評社慶州10月31日電（記者 崔銀珍）美國總統特朗普昨日結束訪韓兩日行程返美，據悉，特朗普在訪韓期間下榻慶州希爾頓酒店，其在酒店內的部分生活細節陸續曝光。



據酒店30日消息，特朗普於29日下午4時30分抵達希爾頓酒店八層客房後，熱衷於漢堡的他第一時間通過客房服務訂購了一份“芝士漢堡”。一名酒店員工透露：“特朗普總統沒有點可樂，只要了一份芝士漢堡、炸薯條和番茄醬，並且全部吃完，看起來十分滿意。”



在休息約兩小時後，特朗普總統前往酒店內的大宴會廳（Grand Ballroom），出席由韓國總統李在明主持的首腦特別晚宴。據在場人員回憶，特朗普總統在席間表示“菜肴非常美味，非常感謝”，並主動邀請現場酒店工作人員合影留念。



當晚的宴席菜單包括慶州特產“千年韓牛”上腦、慶州南山松茸、九龍浦比目魚、寧越烏骨雞與松露餃子，以及配有智異山養殖鱘魚子醬的高級西式套餐。



據悉，特朗普總統在酒店內的所有行動路線均嚴格保密，停留期間並未使用其他酒店設施。其所入住的八層客房為專供重要貴賓使用的特別套房，窗戶亦臨時加裝了防彈玻璃。



一名酒店員工透露：“特朗普總統乘坐地下的員工專用電梯出入，身邊始終有美國安保人員隨行。”他還補充說：“為確保安全，從酒店入口到員工電梯的通道都搭起了臨時帳篷，除參與宴會的員工外，其他人幾乎只能遠遠看到總統的背影。”



特朗普總統於次日上午啟程前往釜山，但美方安保團隊與韓國警方仍留在現場繼續後勤收尾。雖然酒店正門出入口的封控已解除，但進入大堂仍需通過美方設置的檢查安檢台。



酒店一名相關負責人表示：“美方僅告知將在特朗普總統離開韓國後撤離，但未明確具體撤離時間。”



（後方支援記者：郭至君）