是家事也是國事！重陽節這些先進受表彰

10月29日，江蘇徐州高等師範學校的大學生志願者與銅山區三堡街道潘樓村的老人聊天，為老人修剪指甲。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月30日電／據新華社報導，讓所有老年人都能有一個幸福美滿的晚年，是家事，也是國事。



在10月29日重陽節、我國第十三個法定老年節到來之際，全國老齡工作委員會辦公室決定授予1990名個人全國“敬老愛老助老模範人物”稱號，1290個集體全國“敬老文明號”稱號。



從個體善舉到群體行動，從物質幫扶到精神關愛，從鄰里守望到制度保障，當“老吾老以及人之老”的古老訓言遇見積極應對人口老齡化國家戰略，一群人、一條心，用最樸素的行動作答，共繪最美“夕陽紅”的溫暖畫卷。



點滴溫暖，匯聚成守護長河。



擁有上百位“爺爺奶奶”的國網德陽供電公司市區供電中心四級職員魯鵬，已成為這座城市一張溫暖亮麗的名片。因一句對母親的承諾，他懷揣著“把所有老人當成自己親人”的心願堅守志願服務30餘個春秋，利用業餘時間前往敬老院看望孤寡老人，陪伴數十位老人走完人生最後一程。



在魯鵬的感召下，越來越多的愛心人士加入敬老愛老助老隊伍，從2300餘人的“魯鵬志願者聯盟”，發展為74萬餘人的“德陽市魯鵬志願服務總隊”。從一個人到一支隊伍、再到一座城，敬老愛老助老的文明風尚蔚然成風。



網絡時代，如何助力老年群體共享數字紅利？



在山西，太原開放大學非學歷教育黨支部書記楊曉琴選擇做一位“數字擺渡人”。看見老人們面對智能手機時的茫然無措，她以教育者的匠心與公益人的熱忱，十年如一日致力於幫助老年群體跨越“數字鴻溝”。她開創的“智能手機班”，累計開展線上線下智慧助老培訓900餘次，受眾達38萬人次。

