廣東信宜僑胞故里敘鄉情謀發展

茂名市僑聯黨組書記、主席李仲為尋親僑胞頒獎。（圖片來源：中國僑網） 中評社北京10月30日電／據中國僑網報導，廣東信宜市僑商會27日在信宜希爾頓花園酒店舉辦年會，來自馬來西亞、新加坡、澳大利亞、美國、加拿大、日本等國家及港澳地區的海外鄉親齊聚一堂，共敘鄉情、共商合作、共謀發展。



茂名市僑聯黨組書記、主席李仲，信宜市委常委、統戰部部長李國劍，信宜市僑商會常務副會長劉慶等出席並致辭。



據瞭解，信宜市僑商會自成立以來，積極組建“尋親志願服務隊”，截至目前已成功協助230多戶僑胞家庭實現尋親團圓。馬來西亞信宜總商會、馬來西亞（茂名）信宜高州總會等23個社團，以及陳奕更、羅海源、溫錦昌、許家波、陳麒丞等65位個人獲得尋親表彰。本次年會上播放的《尋親紀錄片》，感人至深。



尋親團團長陳麒丞表示，“血脈親情，雖遠必歸。每一次重逢，都是對我們堅持的最好回報。”



茂名市僑聯主席李仲充分肯定了信宜市僑商會在“凝聚僑心、匯聚僑智、發揮僑力”方面取得的成績，並提出三點期望：做信宜特色產業的“深耕者”、對外開放的“架橋者”、社會發展的“擔當者”。



信宜市委常委、統戰部部長李國劍指出，僑商是信宜高質量發展的“助推器”，希望僑商會繼續推動“信品出海”，講好“信宜故事”，積極參與家鄉建設。



馬來西亞信宜總商會總會長、拿督斯里陳奕更倡議：架好“溝通橋”、鋪好“合作路”、育好“接力棒”，推動中馬兩地合作走深走實。



信宜市僑商會秘書長許家波回顧了其家族與馬來西亞的深厚淵源。他說：“十年前，我首次赴馬來西亞探親，參觀金馬侖高原BOH茶園，深受觸動。回國後在大霧嶺承包500畝山地種茶。如今，我們的茶葉已通過海關出口至馬來西亞。”

