“海外紅燭故鄉行”助力海內外華文教育

中評社北京10月30日電／據人民日報海外版報導，10月21日，由中國華文教育基金會和四川省人民政府僑務辦公室聯合舉辦的“2025海外紅燭四川行”在成都啟動，來自阿根廷、加拿大、泰國等19個國家的25名海外華校校長、校董及資深教師參加本次活動。10月13日，“2025海外紅燭湖南行——錦綉瀟湘之旅”活動在長沙啟動。來自全球15個國家從事華文教育的校長、校董和資深教師，在湘開啟為期9天的交流學習之旅。對於熱愛和關注華教事業的人們而言，“海外紅燭故鄉行”已經成為大家思想碰撞、共同助力海內外華文教育協同發展的契機與平台。



“找到文化根脈、感受教育初心”



“走進翠雲廊，像闖進了一本會呼吸的立體史書。仰頭是千年柏樹撐開的濃蔭，低頭聽土地輕訴：這裡曾有三國英雄策馬，也曾有紅軍戰士踏霜前行，連風裡都飄著草木香與歲月的厚重。”這幾天，葡萄牙淑敏語言文化中心負責人韓淑敏的朋友圈裡滿是她的“四川印象”。



韓淑敏參與的活動是“2025海外紅燭四川行”。“海外紅燭故鄉行”活動始於2007年，是中國華文教育基金會“海外華文教師暖心工程”的重要組成部分。旨在褒獎在海外華文教育一線作出突出貢獻的校長、校董及資深教師，邀請其回祖（籍）國考察、參觀、學習、交流，通過實地體驗，讓海外華文教育工作者更深入瞭解中華文化與國內教育發展，進一步推動華文教育國際化傳承與創新。



對於接受邀請的校長、校董及資深教師而言，“海外紅燭故鄉行”是一次“找到文化根脈、感受教育初心”的旅程。



奧地利奧華中文學校校董左興國說：“此次四川之行，對我而言是一場深度體驗巴蜀文化的‘尋根之旅’，也是奧華中文學校進一步拓展教育資源的重要契機。這次行程讓我更加堅信，講好中國故事、傳播好中國聲音，是海外華文教育者共同的使命。”

