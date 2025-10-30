穩中求變：梅洛尼執政三年的得與失

中評社北京10月30日電／據光明日報報導，自2022年10月上台以來，意大利總理焦爾吉婭·梅洛尼執政已滿三年。梅洛尼政府總體保持了政治穩定，牢牢掌握在議會兩院的多數席位，顯示出較強的凝聚力和延續性，現已成為意大利自二戰結束以來執政時間第三長的政府。



三年來，梅洛尼政府在維持政局穩定的同時，積極推進多項改革政策以兌現競選承諾，但始終面臨經濟增長乏力、移民問題難解和外交政策需要調整等諸多挑戰，未來執政之路難言平坦。



非法移民管控的進展與爭議



遏制非法移民激增是梅洛尼競選時的核心口號之一。執政三年來，梅洛尼政府多管齊下，採取策略遏制非法移民潮，並在一定程度上取得成效。根據聯合國兒童基金會和意大利官方數據，2024年通過地中海抵達意大利的非法移民約為66600人，相較2023年的157600人降幅接近六成。



意大利政府將此歸功於更嚴格的邊境管控和創新的“外包”模式：2023年11月，意大利與阿爾巴尼亞簽署雙邊協議，約定意大利出資2億歐元幫助阿爾巴尼亞改善基礎設施、醫療和行政能力，並在阿境內設立由意方管理的移民安置中心，將部分前往意大利的非法移民轉送至阿爾巴尼亞安置。作為交換，阿方將加強邊境巡邏，並配合意大利打擊跨國偷渡犯罪網絡。



然而，在移民管控取得一定成果的同時，爭議也接踵而至。在意阿兩國簽署協議後，意大利法院先後多次推翻政府向阿爾巴尼亞運送非法難民的行政決定，理由是阿爾巴尼亞並非所謂“安全國家”，移民抵達後可能遭到迫害，不符合相關法律規定和人道主義原則，即便梅洛尼政府隨後頒布行政法令，將阿爾巴尼亞列為意大利認可的“安全國家”，也未能改變司法部門對該方案的抵制立場，這使得非法移民轉運效率和阿爾巴尼亞境內難民安置設施的利用率大打折扣，在野黨也借機攻擊政府“為此事花費大量國家財政卻收效甚微”。