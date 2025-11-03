中評觀察：紀念台灣光復具獨特現實意義

“共鑄中華 光陰為證”——紀念台灣光復80周年分享會21日上午在北京台灣會館舉行（資料圖） 中評社北京11月3日電（記者 陳思遠）在10月29日國台辦舉行的例行新聞發布會上，中評社記者觀察到，發言人彭慶恩就台灣光復紀念日相關議題回答了七位記者的提問。這番密集回應不僅清晰傳遞台灣光復的歷史真相，更是對“台獨”分裂勢力的有力反擊，也凸顯了國家層面對這一歷史節點的重視。在筆者看來，紀念台灣光復的現實意義非凡，為促進兩岸融合、凝聚民族力量注入動能。



近年來，民進黨當局為推進“台獨”議程，不惜篡改教科書，删減台灣光復的相關內容，淡化台胞抗日史實，刻意抹除中華文化印記，妄圖切斷台灣與祖國大陸的歷史聯結。其推行的“去中國化”教育，扭曲台灣青少年的國家觀、民族觀與歷史觀，這些行行徑既背叛了台灣光復的歷史事實，更嚴重傷害了全體中華兒女的民族情感。



回望80年前的重要時刻，1945年10月25日，台北公會堂（今台北中山堂）外“慶祝台灣光復”的大字格外醒目，中國戰區台灣省受降典禮在此舉行，被日本殖民統治50年的台灣，終重回祖國懷抱。這一歷史時刻，不僅是台灣同胞重新“做堂堂正正中國人”的時刻，更是全民族抗戰勝利的重要見證。如今紀念台灣光復，其現實意義體現在三個維度：



其一，以史實校准認知，為台灣青年傳遞正確歷史觀



紀念台灣光復為兩岸同胞特別是台灣青少年提供了重要的教育契機。通過紀念活動，可以向年輕一代清晰傳遞台灣光復“終結殖民統治、重歸祖國版圖”的核心意義，幫助他們建立正確的歷史觀與價值觀，進而強化國家認同感和民族自豪感。



台灣光復不僅是歷史事實，更標誌著台灣同胞擺脫日本殖民統治、重新“做回堂堂正正的中國人”。正如北京大學台青博士生林景茂對中評社記者所說，島內教育長期淡化“台灣光復”的意義，不僅推行“去中國化”教育，甚至取消了光復節放假，導致年輕一代對這一歷史節點的重視程度不斷弱化，不少青年對台灣光復的本質認知模糊。而衹有讓更多台灣青年跳出“去中國化”的誤導，才能真正理解台灣光復是台灣同胞重新回歸祖國的標誌。

