廣州白雲機場T3航站樓投運

中評社北京10月30日電／據新華社報導，廣州白雲國際機場T3航站樓和第五跑道30日正式投運，開啟“五條跑道＋三座航站樓”運行，成為中國民航首個擁有五條商用跑道的機場，樞紐能級再躍升，助力粵港澳大灣區世界級機場群加速形成。



廣州白雲機場三期擴建工程總投資537.7億元，歷經五年建設，T3航站樓、第五跑道、T3綜合交通中心等是擴建工程的核心內容。隨著擴建工程完工投運，白雲機場近期可滿足年旅客吞吐量1.2億人次、貨郵吞吐量380萬噸的使用需求，終端容量可承載1.4億人次旅客、600萬噸貨郵，客貨規模均位居世界前列。



T3航站樓建築造型以“花”為設計主題，融入“雲山珠水”“花城”的廣州特點，建築造型如鮮花盛放，形成“羊城花冠”的建築意象，成為廣州城市門戶形象的地標性建築。航站樓內構建了大型公共藝術系統，設立了植物園，充分體現“中國風、嶺南味、國際範、時代感”。



T3綜合交通中心是集航空、公路、鐵路（城軌）為一體的多方式聯運的交通綜合體，軌道總規模達到6台14線，並在負二層設置行李托運，軌道交通出港旅客可同層值機、交運行李，高效實現空鐵聯運。根據規劃，白雲機場將引入6條高鐵、5條城際、2條地鐵、2條高速，白雲機場可通過軌道交通與粵港澳大灣區主要機場互聯互通，形成“1小時生活圈”，讓大灣區世界級機場群“功能協同”更加強大。



《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出，建設世界級機場群。目前，粵港澳大灣區內有廣州、深圳、香港三座樞紐機場，珠海、澳門兩座幹線機場，以及惠州、佛山兩座支線機場，航線網絡遍及全球200多個城市。2024年，大灣區7座機場旅客總吞吐量突破2億人次。



民航專家表示，白雲機場以T3航站樓投運為支點，為這幅“世界級機場群圖景”補上了一塊關鍵拼圖，推動粵港澳大灣區全球資源配置能力進一步提升。



