神舟二十號有望刷新紀錄

中評社北京10月30日電／據新華社報導，神舟二十號有望刷新中國航天員乘組在軌駐留最長紀錄。



10月30日上午舉行的神舟二十一號載人飛行任務新聞發布會上，中國載人航天工程新聞發言人、中國載人航天工程辦公室綜合計劃局局長張靜波這樣表示。



“目前，神舟二十號航天員乘組在軌駐留已188天，有望刷新中國航天員乘組在軌駐留最長紀錄。”他介紹，目前各項工作進展順利，3名航天員狀態良好，將與神舟二十一號航天員乘組完成在軌輪換後返回東風著陸場。



他表示，神舟二十號乘組指令長陳冬成為首個在軌駐留時間超過400天的中國航天員，已累計完成6次出艙活動，成為目前在艙外執行任務次數最多的中國航天員。



“任務期間，乘組共進行了4次出艙活動和7次載荷進出艙任務，完成空間碎片防護裝置安裝、艙外輔助裝置安裝、艙外設施設備巡檢等任務。”張靜波介紹，在艙外平台安裝的腳限適配器和接口轉接件有效提高了航天員艙外作業效率，問天實驗艙此前規劃的空間碎片防護裝置也已全部完成安裝。



在空間科學與應用方面，神舟二十號航天員乘組在與地面科技人員密切配合下，覆蓋空間生命科學、微重力基礎物理、空間材料科學、航天醫學、航天新技術等領域，取得了階段性成果。典型成果包括：空間環境下獲得了高質量的蛋白晶體，有望為腫瘤治療提供潛在靶點；鎢合金被成功加熱到3100攝氏度，刷新了國際空間材料科學實驗最高加熱溫度的紀錄；首次發現帶電膠體在微重力下結晶形成長壽命亞穩態結構等。



“目前，神舟二十號航天員乘組正在開展乘組輪換和返回前的各項準備工作。”張靜波說。