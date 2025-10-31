APEC國際媒體中心：用味覺記住慶州

媒體中心內隨處可見的瓶裝水、膠囊咖啡、韓國茶與濕巾，壁上標示贊助企業名單。（中評社 崔銀珍攝） 中評社慶州10月31日電（記者 崔銀珍）隨著APEC峰會進入高峰期，來自世界各地的記者雲集慶州國際媒體中心（IMC）。媒體中心可同時容納約1000人工作，本次大會共吸引境內外註冊記者逾3300人。為確保良好的採訪與休息環境，組委會在多處設置“K－Food餐飲區”，展現韓國飲食與待客文化的獨特魅力。



中評社記者現場瞭解到，媒體支持團隊特別準備了慶州名點“黃南面包”，並獲得SPC集團巴黎貝甜及CJ集團等韓國主要餐飲品牌和慶北中小企業贊助，全天候補充新鮮面包、甜點與飲料。負責人全成美（音）表示：“希望借此機會讓更多外媒記者通過味覺記住慶州，每天都會準備剛出爐的面包。”



中心二層設有主辦新聞通訊社工作區、國際廣播中心（IBC）及記者餐廳。餐廳按早餐、午餐與晚餐時段供應餐點，記者若提早前往，可享受種類豐富的自助餐。早餐包括水果、蔬菜、麥片、面包及韓式飯團等輕食，簡單而溫馨。



IMC內處處可見瓶裝水、膠囊咖啡、韓國茶及便民用品，展示出韓國在國際會議接待方面的成熟經驗。多位外媒記者也對中評社記者表示，除高效的網絡與翻譯支援外，慶州媒體中心以細致周到的服務體現了韓國主辦國的專業與熱情，給予了好評。



（後方支援記者：郭至君）