“港澳台商遼寧行”活動側記

台商們參訪大連英歌石科學城（左）、本溪紫霞堂（右） 中評社北京6月20日電（通訊員 馬豐軍）6月10日至14日，全國台聯聯絡部和遼寧省台聯共同舉辦了“港澳台商遼寧行”活動，組織來自香港和澳門從事國際貿易、金融、文創、環保、智能製造、新能源、大健康、醫療等領域的企業高管共24名台商，赴遼寧省沈陽、本溪、丹東、大連4市，對醫學產品製造企業、文創企業、農特產品、科技創新園區、人工智能計算中心等進行考察，為香港從事國際貿易的台商尋求高質量商品，探索大陸農產品、算力服務、智能化醫學產品銷往台灣，推動台灣技術、香港物流、港澳台青年創意等優勢一體化發揮，為促進港澳台與遼寧經濟融合發展發揮了積極作用。



為香港從事國際貿易台商尋求高質量產品



在國家級科技創新園區——大連英歌石科學城，台商們瞭解到，科學城項目聚焦潔淨能源，涵蓋智能製造、生命健康、海洋工程等前沿科技領域；目前已入駐200餘個科研團隊，布局8個國家級重點實驗室及省級科研平台；通過"帶土移植"等創新機制，建立全生命周期資金支持體系，推動科研成果向產業轉化。從事智能製造領域國際貿易的香港台商蔡先生說，近年來從將外國產品銷往內地，逐漸轉變為把內地產品銷往外國。他對科學城智能製造項目非常感興趣，期望科學城能夠製造出更多高質量產品，為他在國際貿易中爭取更大市場，獲取更多利潤。



本溪紫霞堂是國家級非物質文化遺產名錄“遼寧鬆花石硯製作技藝”傳承企業，企業講解員為台商們介紹了作為清代宮廷獨有禦用硯——遼寧鬆花石硯在技藝上的傳承和創新。香港台商羅女士表示，遼寧鬆花石硯比歐洲珠寶更具有藝術鑒賞性、更能給人驚喜，其紋路、嵌飾、鏤雕等工藝之美，會吸引世界女性消費者青睞。