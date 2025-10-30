在義烏全球數貿中心，遇見“會思考”的玩具

中評社北京10月30日電／據新華社報導，新開業的浙江義烏第六代市場全球數貿中心，是大麥花籃的海洋，湧動著“大賣”的祝福。



“我們這裡和傳統商貿城不一樣，科技感更強，大家更注重打造品牌和IP，也更擁抱零售。”全球數貿中心一家潮玩店店長倪文娜說。



放下手中的原創IP盲盒，她舉例說：“‘世界義烏’商貿大模型能幫我們把握市場趨勢，‘小商AI名片’解決了和不同國家客戶溝通的難題。”



在義烏，將科技融入生意的商戶越來越多。不少商戶從產品設計階段就開始借助AI分析各國文化偏好，推出更精準、更對路的新產品。



開展電商領域AI應用人才培訓；研發小商品貿易垂直領域的“世界義烏”商貿大模型，推出小商AI設計、小商AI視創、AI視頻翻譯等13項AI應用，助力解決商戶“設計難、營銷難、出海難”問題……這股科技風背後，是義烏培育數字能力的結果。



作為義烏第六代市場的標誌性項目，全球數貿中心部署了萬兆光網、跨境數據傳輸通道等數字新基建，3700多家新商戶靠著穩定的跨境網絡，與全球客商實時溝通、洽談生意。全球數貿中心副總經理朱幸平說，相較於第五代市場，第六代實現了全面的數智化升級。



在全球數貿中心已入駐的時尚珠寶、創意潮玩、智能裝備等8個行業3700餘家商戶中，擁有自主品牌或經營IP產品的商戶占57%。打造自有品牌IP已逐步成為義烏商家的共識。



LABUBU走俏全球後，倪文娜發現自家潮玩的銷量也明顯增多，多款產品在海外備受追捧。



“潮玩要想出圈，得有自己的IP，靠研發和用料說話。”她介紹，母公司美一優潮玩有百餘位專業設計師，過半數產品銷往日韓及東南亞地區。