全國台聯十一屆五次常務理事會在甘肅召開

會議現場 中評社北京6月20日電（通訊員 戴電、劉倩）全國台聯十一屆五次常務理事會6月19日在甘肅蘭州召開。全國台聯會長、副會長、常務理事出席會議，各地台聯黨組書記、專職領導幹部、全國台聯機關各部室和直屬單位負責同志列席會議。全國人大常委、全國台聯會長鄭建閩作工作報告，全國台聯黨組書記紀斌主持會議並作總結講話。甘肅省委常委、統戰部長孫雪濤出席會議並致辭。



會議傳達學習了習近平總書記重要指示精神、中央有關會議和文件精神，總結全國台聯2025年上半年工作，研究部署下半年任務。中央台辦、國務院台辦研究局副局長高武平作專題報告。



會議強調，要堅持和加強黨的全面領導，堅持不懈用黨的創新理論凝心鑄魂，把學習貫徹習近平總書記關於做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想和關於對台工作的重要論述、新時代黨解決台灣問題的總體方略作為台聯幹部的必修課，推動理論武裝入腦入心，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅定做到“兩個維護”。要胸懷“國之大者”，堅決貫徹黨中央對台工作決策部署，積極推動兩岸民間交流交往，深化兩岸融合發展，促進兩岸同胞心靈契合，協助台胞台企融入新發展格局、分享中國式現代化發展機遇與成果，團結廣大台灣同胞為推進祖國統一、強國建設、民族復興凝心聚力。要持續推動台聯自身建設，扎實開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，縱深推進全面從嚴治黨，抓好中央巡視和審計整改，持之以恒正風肅紀反腐，以作風建設新成效推動新時代台聯工作高質量發展。



此外，全國台聯會領導一行赴榆中縣開展定點幫扶工作並看望慰問全國台聯掛職幹部。