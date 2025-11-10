港澳台商參加遼寧省丹東市項目宣介会

港澳台商出席遼寧省丹東市項目宣介會 中評社北京6月12日電（通訊員 馬豐軍）6月12日，由全國台聯聯絡部和遼寧省台聯共同舉辦的“港澳台商遼寧行”活動，走進遼寧省丹東市，來自香港和澳門從事國際貿易、金融、文創、醫療、食品等領域的24名台商企業高管，參加了丹東市項目宣介會。全國台聯副會長、遼寧省台聯會長周琪，遼寧省委統戰部、遼寧省委台辦、遼寧省委港澳辦、遼寧省丹東市委統戰部等有關領導出席了宣介會。



會上，丹東市在貿易、文旅、農業等領域進行了項目宣介。商務局介紹了丹東互市貿易具備稅收低、商品用途多、來源地廣泛的國家政策優勢，丹東互市貿易區正在全力打造成為東北亞互市貿易中心、全國標準高功能完善的互市貿易區；文化旅遊和廣播電視局介紹了丹東具備沿江、沿海、沿邊的區位優勢，具有自然資源豐富、交通便利、英雄城市等特點，是中國獨特的邊境旅遊城市；農業集團介紹了丹東自然特徵和特色農業情況，正在努力打造現代化特色農業。宣介會還邀請了台灣農文旅產業策劃專家張年智，對丹東草莓全產業鏈增值提出發展思路。



台商羅女士表示，丹東草莓產業的發展，對於港澳台商是一個發展機遇，應該將台灣食品技術與丹東草莓相結合，將香港物流經驗與丹東口岸相結合，將港澳台青年創意能力與丹東草莓網絡營銷相結合，助力丹東草莓產業再上新台階。