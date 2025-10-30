韓海水部長官：中方未阻攔韓方在黃海考察活動

中評社香港10月30日電／韓聯社報導，韓國海洋水產部長官田載秀30日就“韓方上月底被中方阻攔調查黃海中方構造物”的說法表示，韓方未對中方構造物進行調查，當時開展了例行的海洋考察活動，也未存在中方針對韓方的威脅行為。



田載秀當天出席國會農林畜產食品海洋委員會國政監查會，並被問及相關提問時做出如上回答。田載秀稱，9月份考察時，中方未靠近韓方阻攔相關活動。如有必要，政府將安排海警採取相應措施予以應對。



美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）27日（當地時間）發佈一份報告稱，9月24日，韓國海洋水產部所屬海洋調查船“全世界”號（“ONNURI”號）進入黃海韓中暫定措施水域（PMZ）。約6小時後，中國海警所屬一艘艦艇靠近韓方調查船。之後，從青島出發的兩艘中國海警艦艇和韓國海警艦艇也來到該水域。次日，韓方調查船和海警艦艇出於檢查目的靠近中方構造物“深藍1”號和“深藍2”號，此時中國海警兩艘艦艇圍住韓方調查船。韓方船舶經過構造物周圍返回，中方隨即跟隨韓方船舶15小時，直至韓方脫離暫定措施水域。



韓國外交部一名負責人28日就此表示，中方艦艇曾前往暫定措施水域，但未直接阻攔韓方活動，韓方調查船正常完成考察任務。韓國海警發現中方調查船時也會採取與中方相同的措施。