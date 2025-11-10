省情座談會現場 中評社北京6月7日電（通訊員 李子君）6月5日，第十四屆全國政協台聯界別委員赴山西考察。在為期7天的考察中，前往太原、臨汾、運城等地，圍繞山西省貫徹落實中共二十屆三中全會精神，弘揚中華優秀傳統文化，推進兩岸文化交流融合情況，以及完善增進台灣同胞福祉的制度和政策落實情況開展考察。



6日上午，考察團一行聽取了山西省政協港澳台僑和外事委員會主任張健、山西省台辦副主任郝文傑，以及山西省文旅廳、文物局等相關部門介紹有關情況。



張健介紹了省政協近年來開展的對台交流工作情況。他指出，晉台文化融合發展方面，主要有晉商文化、根祖文化、關公文化、炎帝文化四大平台。通過積極舉辦品牌活動，切實維護在晉台胞合法權益與同等待遇等方式來凝聚台胞力量，強化兩岸情感根基。我們將以本次考察為契機，進一步拓寬工作思路，為推動兩岸文化融合做出山西省政協新的更大貢獻。



第十四屆全國政協台聯界別召集人、全國台聯副會長楊毅周回應表示，台聯界別委員高度關注山西省各項事業發展，其中對山西省文化事業建設工作尤為關心。山西是一個承載著中華5000年文明的重要省份，一個因“黑神話悟空”遊戲而享譽世界、正在被越來越多人“看見”的寶藏之地。期盼本次考察能深度挖掘晉台兩地共通的文化基因，助力山西發揮文化大省的資源優勢，推動山西從文化資源大省向兩岸文化交流強省跨越升級，為深化兩岸同胞心靈契合注入更強勁的文化動能。