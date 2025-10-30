四川峨眉山市首次記錄到野生大熊貓活動影像

中評社香港10月30日電／近日，峨眉山生物多樣性四川省野外科學觀測研究站科研人員在整理峨眉山市大為鎮紅外相機監測數據時，發現一段完整的野生大熊貓活動視頻。這也是峨眉山市首次記錄到野生大熊貓活動的清晰畫面。



這段視頻拍攝於2025年8月。畫面中，一只大熊貓體態健壯，步履穩健。經中國大熊貓保護研究中心高級工程師張貴權分析確認，這是一只成年雄性大熊貓，年齡約10歲。



新華社報導，據科研人員介紹，此次發現大熊貓的區域位於峨眉山市大為鎮，地處樂山市金口河區與眉山市洪雅縣交界地帶。該區域雖不屬於國家公園或自然保護區範圍，但遠離村莊，人類活動干擾較少。區域內分布有大片八月竹、短錐玉山竹和冷箭竹等竹類，為大熊貓提供了豐富的食物來源。



當地村民反映，近年來該區域多次發現大熊貓糞便。四川省自然資源科學研究院聯合中國大熊貓保護研究中心，對近期采集到的新鮮糞便樣本進行分析鑒定，初步確認在峨眉山市大為鎮活動的大熊貓為完全野生個體，並非人工放歸個體或其後代。



此次影像記錄證實，峨眉山市擁有適宜大熊貓生存的栖息環境。該區域食物資源充足，與周邊栖息地連通性良好，這為大熊貓提供了安全的生存空間。科研人員表示，將進一步擴大監測範圍，加強對栖息地的系統觀測。樂山市及峨眉山市林業部門相關負責人表示，將加大對該區域的保護與巡護力度，持續推進大熊貓栖息地的生態恢復工作。