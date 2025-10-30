美聯儲貨幣政策面臨多重困擾

中評社香港10月30日電／美國聯邦儲備委員會（美聯儲）29日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣布將聯邦基金利率目標區間下調25個基點到3.75%至4.00%之間。美聯儲主席鮑威爾當天表示，美聯儲12月貨幣政策會議進一步降息並非板上釘釘。分析人士認為，在美聯儲內部分歧加劇、聯邦政府“停擺”導致重要經濟數據缺失、平衡就業和通脹風險壓力仍存等因素困擾下，美聯儲未來貨幣政策面臨很大的不確定性。



新華社報導，這是美聯儲繼9月17日降息25個基點後再次降息，也是自2024年9月以來第五次降息。美聯儲決策機構聯邦公開市場委員會在會後發表聲明說，現有指標顯示，今年就業增長放緩，失業率上升，通脹率自年初以來有所上升，目前仍處於較高水平。鮑威爾在貨幣政策會議結束後舉行的記者會上強調，在平衡就業和通脹這兩大目標的過程中，美聯儲政策制定“沒有絕對安全的路徑”。



美聯儲未對12月政策釋放明確預期指導，市場將此解讀為“給降息前景潑了冷水”。牛津經濟研究院經濟學家邁克爾·皮爾斯預計，美聯儲將開始放緩降息步伐。



芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具29日公布的數據顯示，市場預期美聯儲12月再次降息的概率已從一天前的90%大幅降至70%以下。



分析人士指出，多重因素迫使美聯儲謹慎行事。



美聯儲內部對於12月如何決策進一步顯現分歧。美聯儲內部“存在非常不同的觀點”。美聯儲理事斯蒂芬·米蘭主張更大幅度地降息，堪薩斯城聯儲銀行行長傑弗裡·施密德則主張維持利率不變。施密德警告，積極刺激需求可能會增加物價大幅上漲的風險，因為企業會獲得更強的定價權，並將更多關稅成本轉嫁給消費者。



聯邦政府已“停擺”數周，導致數據收集和報告工作暫停，這讓美聯儲無法獲取消費等關鍵數據。鮑威爾反復提到，缺少官方經濟數據參考讓美聯儲難以獲悉美國真實經濟狀況。“好比在大霧中開車，你會減速慢行。”