中評社北京10月30日電／據光明日報報導，近日，國家發展改革委、自然資源部發布《中國海洋經濟發展報告2025》。報告顯示，2024年全國海洋生產總值達10.5萬億元，海洋經濟規模持續擴大，海洋產業結構加快調整，海洋科技創新能力顯著增強，海洋資源集約節約利用水平不斷提升，海洋生態保護修復及預警監測工作取得成效，海洋經濟對外開放合作不斷深化。



具體來看，我國北部、東部、南部三大海洋經濟圈持續擴能。北部海洋經濟圈（由遼東半島、渤海灣和山東半島沿岸地區所組成的經濟區域）新舊動能轉換步伐不斷加快；東部海洋經濟圈（長江三角洲沿岸地區所組成的經濟區域）海洋經濟一體化發展初見成效；南部海洋經濟圈（福建、珠江口及其兩翼、北部灣、海南島沿岸地區所組成的經濟區域）深海開發與保護取得新進展。2024年，上述三大海洋經濟圈海洋生產總值分別為31899億元、33446億元和37858億元，分別比2020年名義增長33.1%、37.7%和33.3%。其中，山東海洋科技優勢顯著增強，持續發揮國家戰略科技力量優勢，正式啟用超級計算機“神威·海洋之光”；浙江港口一體化改革形成新的增長潛能，寧波舟山港集裝箱吞吐量創7年來最高增速，梅山港區首次突破千萬標箱，與穿山港區共同構成全球唯一的“雙千萬箱級”集裝箱碼頭群；廣東海工裝備、海上風電等千億級產業集群初具雛形，深中通道正式通車，“夢想”號大洋鑽探船在廣州建成入列，全球首台兆瓦級電解海水制氫裝置成功試運行。



在現代海洋城市建設上，上海、深圳、青島等城市的海洋國際競爭力不斷提升，天津、大連、寧波、廈門等城市持續深耕海洋優勢領域，在港產城融合發展、海洋漁業、現代航運服務業、海洋藥物和生物製品等領域取得突破，秦皇島、連雲港、北海、三亞等城市推動特色化向海發展，積極打造高質量海洋旅遊目的地，努力建設彰顯海洋特色的現代化城市和人海和諧的優秀範例。



16個海洋經濟發展示範區也立足自身優勢，取得明顯發展成效。例如，天津建成國內首條全國產海水淡化生產線，威海沙窩島國家遠洋漁業基地遠洋自捕水產品回運率達90%以上，日照海鐵聯運班列總數達38條，青島藍穀發布千億級參數“瀚海星雲”大模型，連雲港開行中歐班列911列、增長13%，鹽城獲評“生物多樣性100＋全球特別推薦案例”，上海崇明自主建造的全球首款、中國首制江海直達型1.4萬立方米LNG（液化天然氣）加注運輸船成功交付。此外，寧波完成全國首單“藍碳”拍賣，福州成立全國首個縣級海洋碳匯交易服務平台，廈門建成全球最大的深海微生物菌種庫。