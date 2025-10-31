國防部：中國衛星看中國台灣大好河山很正常

國防部發言人張曉剛（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月31日電（記者 海涵）國防部10月30日舉行例行記者會，新聞發言人張曉剛大校在會上回答了數個與台灣有關的問題。



“以武拒統”自取滅亡



有報導稱，美台所謂“國防工業會議”近期在美舉行，討論共同研發生產武器、加強對台軍售等議題。張曉剛就此表示，民進黨當局為一黨私利，無底線媚美賣台，窮兵黷武掏空台灣，加速把台灣老百姓推向災難深淵。民進黨當局買再多的武器也改變不了兩岸軍事力量對比態勢，改變不了“台獨”必亡的宿命。美方應充分認清售台武器問題的高度敏感性和嚴重危害性，停止在涉及中國核心利益的問題上玩火，切實將不支持“台獨”的承諾落到實處。解放軍將以更強大的能力、更可靠的手段，堅決粉碎任何“台獨”圖謀和外來干涉，捍衛國家主權和領土完整。



此外，對於賴清德近日稱強化防務不是挑釁，台灣要堅定地“反吞並、反侵略、反對推進統一”，張曉剛指出，賴清德之流一貫是用花言巧語蠱惑欺騙民眾，掩飾其謀“獨”引戰的險惡用心，幹的都是禍台害台毀台的罪惡勾當。我們正告民進黨當局，祖國統一勢不可擋，“以武拒統”自取滅亡。



台灣必歸，勢不可擋



會上，有記者提到，最近電視劇《沉默的榮耀》熱播，與統一有關的影視劇在海峽兩岸引發廣泛關注。有台灣青年表示，通過這部電視劇瞭解到了兩岸關係歷史上不為人知的一頁，很受觸動。

