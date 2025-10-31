國防部答中評：“以武拒統”純屬螳臂當車

國防部發言人張曉剛（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月31日電（記者 海涵）國防部新聞發言人張曉剛大校10月30日在例行記者會上回答中評社記者提問時指出，以國家名義設立台灣光復紀念日，充分順應人民意願、體現國家意志。賴清德之流站到歷史的對立面、兩岸同胞的對立面、國際社會共識的對立面，必將被歷史潮流埋葬。



中評社記者提問說，10月25日是台灣光復紀念日，賴清德不提台灣光復，卻鼓吹所謂“古寧頭戰役”，聲稱“台灣民眾和軍隊保衛台澎金馬的信念不曾動搖”。請問發言人對此有何評論？



張曉剛指出，在台灣光復80周年之際以國家名義設立台灣光復紀念日，充分順應人民意願、體現國家意志，彰顯了兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，宣示了全國各族人民反對“台獨”分裂、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業的堅強決心，體現了國際社會堅持一個中國原則的普遍共識，必將引領兩岸同胞傳承、弘揚愛國主義傳統、偉大抗戰精神、偉大民族精神，激勵全體中華兒女為祖國統一、民族復興團結奮鬥。



張曉剛表示，賴清德之流站到歷史的對立面、兩岸同胞的對立面、國際社會共識的對立面，妄圖“以武謀獨”“以武拒統”，純屬螳臂當車、不自量力，必將被歷史潮流埋葬，受到正義最嚴厲的審判。