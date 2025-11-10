泰國中華會館參訪團赴華交流側記

參訪團拜謁中山陵 中評社北京5月15日電 5月7日至14日，泰國中華會館參訪團一行20餘人，帶著對祖國大陸的深深眷戀與熱切期待，跨越山海，踏上了一場意義非凡的交流訪問之旅。在八天的參訪中，他們不僅見證中國南北大地的壯麗風光，更感受到中華文化的博大精深和中華民族偉大復興的磅礴力量。活動凝聚海外僑胞反“獨”促統的共識，書寫著海內外中華兒女同心共圓中國夢的生動篇章。



謁陵懷古，在精神殿堂中凝聚共識



5月9日清晨，南京的天空格外晴朗，陽光透過稀薄的雲層，灑在中山陵的青鬆翠柏之上。泰國中華會館參訪團一行人懷著崇敬的心情，來到了中山陵。這裡是中國近代民主革命先驅孫中山先生的陵寢，也是中華民族精神的重要象徵。當參訪團成員們踏上中山陵的石階，望著那高聳的石碑和莊嚴肅穆的建築，一種強烈的民族自豪感油然而生。全體成員肅立在孫中山先生的雕像前，肅穆默哀，隨後向這位偉大的革命先驅鞠躬致敬。這一刻，時間仿佛凝固，歷史與現實交織在一起，讓每一位在場的僑胞和台胞都深受觸動。



參訪團的台胞謝小姐站在人群中，眼中閃爍著淚光。她激動地說：“此行我最想來的地方就是中山陵。孫中山先生是中國民主革命的偉大先驅，他一生致力於推翻封建帝制，建立民主共和國。他的思想和精神，影響了一代又一代的中國人。在中山陵，我們可以感受到他那無私奉獻、愛國愛民的精神，也可以更加深刻地理解中國近現代歷史的發展進程。”