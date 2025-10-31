中評觀察：習特會為中美關係注暖流

當地時間10月30日，國家主席習近平在釜山同美國總統特朗普舉行會晤（新華社圖） 中評社香港10月31日電（記者 郭至君）中美元首的會晤一直都是全世界以及全球市場的目光的聚焦點。10月30日，習近平主席與美國總統特朗普在韓國釜山金海國際機場貴賓室會見廳進行會晤，歷時1小時40分鐘，這是6年以來特朗普首次與習主席坐下來面對面舉行會晤。此次元首會晤是在中美關係面臨挑戰和抉擇的關鍵時期舉行的，中美元首會晤將從長遠戰略上為中美關係的未來指明方向，具有不可替代的戰略引領作用。



仔細看中美元首會晤的談話內容，筆者留意到，一些表述的細節延續了9月份兩位領導人通電話時的基調，雙方都認為中美關係的穩定不僅事關兩國，還影響全世界，中美兩國有商有量，可有更大成就。



在釜山會晤時，談及整體中美關係，習近平主席表示，中美兩國做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。特朗普則稱，中國是美國最大的夥伴，兩國攜手可以在世界上做成很多大事，未來美中合作會取得更大成就。



談及中美經貿摩擦，習近平主席表示，中美經貿關係近期經歷曲折，也給雙方帶來一些啟示。經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而不是絆腳石和衝突點。特朗普則表示雙方在許多重要議題上已達成共識，根據後續發布的相關消息，我們看到，美國降低對華關稅10%，中國重新開始採購美國大豆、美製高端芯片等，還就芬太尼禁毒合作、擴大農產品貿易、相關企業個案處理等問題達成共識。

