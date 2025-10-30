高市對特朗普表示禁運俄羅斯產LNG有困難

中評社香港10月30日電／日本經濟新聞報導，日本首相高市早苗與美國總統特朗普在10月28日的磋商中，提到了俄羅斯遠東的石油和天然氣開發項目“薩哈林1號”和“薩哈林2號”。高市已向特朗普傳達，日本難以禁運俄羅斯產液化天然氣（LNG）。



多位日本政府高官透露了上述消息。高市10月28日在東京元赤坂的迎賓館與特朗普舉行了會談。



美國為了對持續進攻烏克蘭的俄羅斯加強施壓，要求七國集團（G7）配合實施對俄能源禁運。特朗普在首腦會談的工作午餐環節再次向高市提出了禁止進口俄羅斯液化天然氣的要求。



如果G7實施禁運，俄羅斯的能源收入將減少。歐盟已響應美國的要求，開始討論全面禁止從俄羅斯進口LNG。



特朗普透露，印度總理莫迪已承諾停止購買俄羅斯原油。但莫迪並未明確何時停止，還表示“短期內無法做到”。



如果日本無法進口俄羅斯產天然氣，可能會影響能源的穩定供應。俄羅斯產的LNG在日本總進口量中的佔比接近9%。



日本的三井物產和三菱商事均向在俄羅斯遠東從事天然氣生產和液化業務的“薩哈林2號”項目出資。



高市早苗認為，禁運可能影響日本的經濟活動，因此日本不可能實施禁運。她向特朗普傳達了“如果日本撤出，只會讓中國和俄羅斯高興”的觀點，尋求對方理解。



美國財政部長貝森特10月15日向時任日本財務相加藤勝信傳達了美方期望日本停止進口俄羅斯能源的要求。